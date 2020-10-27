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«Показали хорошую игру, навязали борьбу». Реакция «Локо» на поражение от «Баварии»

23:02
Дмитрий Живоглядов против Кингсли Комана. Фото ФК «Локомотив»
Дмитрий Живоглядов против Кингсли Комана. Фото ФК «Локомотив»
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Пресс-служба «Локомотива» в Twitter отреагировала на поражение от «Баварии» (1:2) в матче 2-го тура Лиги чемпионов.

«Показали хорошую игру, навязали борьбу, забили, но вс-таки уступили «Баварии»», — подписала пост пресс-служба железнодорожников.

После двух сыгранных матчей у «Локомотива» одно очко и второе место, у «Баварии» — шесть и первое место.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур




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