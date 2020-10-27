«Показали хорошую игру, навязали борьбу». Реакция «Локо» на поражение от «Баварии»
23:02
Пресс-служба «Локомотива» в Twitter отреагировала на поражение от «Баварии» (1:2) в матче 2-го тура Лиги чемпионов.
«Показали хорошую игру, навязали борьбу, забили, но вс-таки уступили «Баварии»», — подписала пост пресс-служба железнодорожников.
После двух сыгранных матчей у «Локомотива» одно очко и второе место, у «Баварии» — шесть и первое место.
Показали хорошую игру, навязали борьбу, забили, но всё-таки уступили «Баварии» ?#UCL | #ЛокоБавария 1??:2?? pic.twitter.com/8K65tihDmb— «Локомотив» (@fclokomotiv) October 27, 2020
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