«Показали хорошую игру, навязали борьбу». Реакция «Локо» на поражение от «Баварии»

Пресс-служба «Локомотива» в Twitter отреагировала на поражение от «Баварии» (1:2) в матче 2-го тура Лиги чемпионов.

«Показали хорошую игру, навязали борьбу, забили, но вс-таки уступили «Баварии»», — подписала пост пресс-служба железнодорожников.

После двух сыгранных матчей у «Локомотива» одно очко и второе место, у «Баварии» — шесть и первое место.