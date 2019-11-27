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Победная раздевалка «Зенита» после матча с «Лионом» в ЛЧ

27 ноября 2019, 23:57
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«Зенит» дома одержал победу над «Лионом» (2:0) в матче группового турнира Лиги чемпионов. Официальный Instagram-аккаунт сине-бело-голубых опубликовал фотографию из раздевалки клуба из Санкт-Петербурга.

В составе «Зенита» отличились форвард Артем Дзюба и полузащитник Магомед Оздоев.

Команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице группы G с 7 очками. «Лион» — третья строчка и 7 очков. В следующем туре группового турнира ЛЧ «Зенит» 10 декабря сыграет в Лиссабоне с «Бенфикой». «Лион» у себя дома встретится с «Лейпцигом».

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Зенит — Лион

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