Победитель Лиги чемпионов показал худший результат за шесть лет

"Реал" стал пятым клубом, который защищая титул победителя Лиги чемпионов остановился на стадии 1/8 финала. Из предшественников мадридского клуба худший результат показал только "Челси", который не сумел выйти из группы с "Ювентусом" и "Шахтером". "Марсель" после победы в первом розыгрыше турнира и вовсе не попадал в основную стадию семь лет. (Кирилл Бурдаков)

Худшие результаты действующих победителей Лиги чемпионов