01:20 | Футбол — Лига чемпионов

Победитель Лиги чемпионов показал худший результат за шесть лет

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"Реал" стал пятым клубом, который защищая титул победителя Лиги чемпионов остановился на стадии 1/8 финала. Из предшественников мадридского клуба худший результат показал только "Челси", который не сумел выйти из группы с "Ювентусом" и "Шахтером". "Марсель" после победы в первом розыгрыше турнира и вовсе не попадал в основную стадию семь лет. (Кирилл Бурдаков)

Худшие результаты действующих победителей Лиги чемпионов

Клуб

Сезон победы

Следующий сезон

Марсель

1992/93

Не попал в Лигу чемпионов

Челси

2011/12

Гр.турнир

Порту

2003/04

1/8 финала

Ливерпуль

2004/05

1/8 финала

Барселона

2005/06

1/8 финала

Милан

2006/07

1/8 финала

Реал

2017/18

1/8 финала
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1/8 финала
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