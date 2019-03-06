Победитель Лиги чемпионов показал худший результат за шесть лет

"Реал" стал пятым клубом, который защищая титул победителя Лиги чемпионов остановился на стадии 1/8 финала. Из предшественников мадридского клуба худший результат показал только "Челси", который не сумел выйти из группы с "Ювентусом" и "Шахтером". "Марсель" после победы в первом розыгрыше турнира и вовсе не попадал в основную стадию семь лет. (Кирилл Бурдаков)
Худшие результаты действующих победителей Лиги чемпионов
|
Клуб
|
Сезон победы
|
Следующий сезон
|
Марсель
|
1992/93
|
Не попал в Лигу чемпионов
|
Челси
|
2011/12
|
Гр.турнир
|
Порту
|
2003/04
|
1/8 финала
|
Ливерпуль
|
2004/05
|
1/8 финала
|
Барселона
|
2005/06
|
1/8 финала
|
Милан
|
2006/07
|
1/8 финала
|
Реал
|
2017/18
|
1/8 финала
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