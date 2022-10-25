Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 07:04

Пиоли: «Загребское «Динамо» отлично играет в обороне и мощно проводит стартовые отрезки»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против загребского «Динамо».

«Понимаем, какая важная игра нас ждет, и мы готовились к ней максимально обстоятельно. «Динамо» отлично играет в обороне и мощно проводит стартовые отрезки. За него играет сильный Бруно Петкович, который тащит команду вперед, а Мислав Оршич при этом очень быстр. Главное действовать компактно и не зевать контратаки, что в обороне, что в нападении», — приводит слова Пиоли официальный сайт УЕФА.

Матч «Динамо» Загреб — «Милан» пройдет сегодня, 25 октября и начнется в 22.00 мск.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Динамо (Загреб)
ФК Милан
Стефано Пиоли
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Зенит» пугающе силен: раскрошил «Сочи» 7:0 и продлил беспроигрышную серию
В шахматах появился свой трансгендер. Будет ли она побеждать всех женщин?
Захарова заявила о готовности России дать пояснения о провокации Киева
Небензя призвал генсека ООН не допустить провокации Киева с «грязной бомбой»
FT узнала о намерении Джонсона продвигать поддержку Киева
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: Лига чемпионов, групповой турнир: главные события, матчи и обзоры
Поттер: «Зальцбург» — очень сильная команда. Мы убедились в ее уровне на «Стэмфорд Бридж»
Рюдигер о матче с «Лейпцигом»: «Надеюсь, Вернер покажет свои сильные качества на ЧМ. Не завтра!»
Модрич выведен из заявки «Реала» на матч с «Лейпцигом» без объяснения причин
Бензема не сыграет в матче Лиги чемпионов против «Лейпцига»
Хави и Лапорта провели встречу по поводу выступления «Барселоны» в Лиге чемпионов
Фанаты «Барселоны» разгневаны реакцией Месси на гол Мартинеса в ворота каталонцев в Лиге чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Поттер: «Зальцбург» — очень сильная команда. Мы убедились в ее уровне на «Стэмфорд Бридж»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости