Пиоли: «Загребское «Динамо» отлично играет в обороне и мощно проводит стартовые отрезки»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против загребского «Динамо».

«Понимаем, какая важная игра нас ждет, и мы готовились к ней максимально обстоятельно. «Динамо» отлично играет в обороне и мощно проводит стартовые отрезки. За него играет сильный Бруно Петкович, который тащит команду вперед, а Мислав Оршич при этом очень быстр. Главное действовать компактно и не зевать контратаки, что в обороне, что в нападении», — приводит слова Пиоли официальный сайт УЕФА.

Матч «Динамо» Загреб — «Милан» пройдет сегодня, 25 октября и начнется в 22.00 мск.