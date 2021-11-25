Пиоли о победе над «Атлетико»: «У «Милана» есть класс и характер. Мы прогрессируем, мы на верном пути»
Пиоли заявил, что «Милан» находится на верном пути после победы над «Атлетико» в Лиге чемпионов
07:58
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу над «Атлетико» (1:0) в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.
«Мои игроки провели великолепный матч, они заслужили победу. У нас есть класс и характер. Полагаю, мы на верном пути. Сегодня мы доказали, что прогрессируем», — приводит официальный сайт УЕФА слова Пиоли.
«Милан» идет на последней, 4-й строчке в группе B с 4 очками в 5 матчах. В последнем туре «россонери» встретятся с «Ливерпулем».
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032715--atletico-vs-milan/
Читайте также
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 23 и 24 ноября, 5-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Мальме» — «Зенит» и другие игры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю