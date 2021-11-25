Пиоли о победе над «Атлетико»: «У «Милана» есть класс и характер. Мы прогрессируем, мы на верном пути»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу над «Атлетико» (1:0) в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

«Мои игроки провели великолепный матч, они заслужили победу. У нас есть класс и характер. Полагаю, мы на верном пути. Сегодня мы доказали, что прогрессируем», — приводит официальный сайт УЕФА слова Пиоли.

«Милан» идет на последней, 4-й строчке в группе B с 4 очками в 5 матчах. В последнем туре «россонери» встретятся с «Ливерпулем».