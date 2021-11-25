Кроос признался, что победа «Реала» важнее для него, чем забитый гол

Полузащитник «Реала» Тони Кроос после победы над «Шерифом» (3:0) в Лиге чемпионов отметил, что для него важнее результат. Немец в этой встрече отметился голом.

«Доволен тем, что забил, но итоговый результат мне, как и всем нам, важнее, так как он гарантировал выход из группы. Я — командный игрок, и очень важно, что все мы работали, как единое целое.

Во втором тайме создавать голевые моменты стало труднее, так что я рад, что попал. В первое мгновение после удара не был уверен в том, что забил", — цитирует пресс-служба УЕФА Крооса.