Кроос признался, что победа «Реала» важнее для него, чем забитый гол
07:59
Полузащитник «Реала» Тони Кроос после победы над «Шерифом» (3:0) в Лиге чемпионов отметил, что для него важнее результат. Немец в этой встрече отметился голом.
«Доволен тем, что забил, но итоговый результат мне, как и всем нам, важнее, так как он гарантировал выход из группы. Я — командный игрок, и очень важно, что все мы работали, как единое целое.
Во втором тайме создавать голевые моменты стало труднее, так что я рад, что попал. В первое мгновение после удара не был уверен в том, что забил", — цитирует пресс-служба УЕФА Крооса.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032695--sheriff-vs-real-madrid/
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