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Пике назвал ужасным поражение от «Баварии»

03:09

Защитник «Барселоны» Жерар Пике считает ужасным результатом поражение от «Баварии» в Лиге чемпионов (0:3). Каталонцы впервые за 24 года стартовали в еврокубке с проигрыша.

«Это очень тяжелое поражение. 0:3 дома — ужасный результат. Мы не собираемся себя обманывать», — цитирует пресс-служба УЕФА Пике.

Следующим соперником «Барселоны» в Лиге чемпионов будет «Бенфика». Матч состоится 29 сентября в Португалии.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032728--barcelona-vs-bayern/

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Евгений Козинов все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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