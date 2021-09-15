Пике назвал ужасным поражение от «Баварии»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике считает ужасным результатом поражение от «Баварии» в Лиге чемпионов (0:3). Каталонцы впервые за 24 года стартовали в еврокубке с проигрыша.

«Это очень тяжелое поражение. 0:3 дома — ужасный результат. Мы не собираемся себя обманывать», — цитирует пресс-служба УЕФА Пике.

Следующим соперником «Барселоны» в Лиге чемпионов будет «Бенфика». Матч состоится 29 сентября в Португалии.