Луческу остался доволен ничьей «Динамо» с «Бенфикой»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу после ничьей с «Бенфикой» (0:0) в Лиге чемпионов отметил, что это позитивный результат. Также он добавил, что его команда попала в трудную группу, где также «Бавария» и «Барселона».

«Позитивный результат. Играли против очень хорошего соперника. Я говорил это и до матча. Это команда, которая инвестирует очень много денег в игроков. Мы сыграли очень хорошо в обороне. Ждали своего момента. Были еще какие-то моменты у нас, штанга. Жаль, что не засчитали гол в конце матча.

У нас трудная группа. Матчи проходят в хорошем ритме. Будем до конца биться и цепляться за каждое очко. Важно, чтобы мои игроки поверили в себя, в каждой игре добавляли в уверенности, смелости, чтобы улучшали командную игру", — цитирует пресс-служба УЕФА Луческу.