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Тухель назвал трудовой победу над «Зенитом»

02:52
Главный тренер «Челси» Томас Тухель. Фото AFP
Главный тренер «Челси» Томас Тухель. Фото AFP
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель после матча с «Зенитом» в Лиге чемпионов (1:0) отметил, что «синим» пришлось потрудиться, чтобы взломать оборону.

«Игра не расстроила. Нам пришлось изрядно потрудиться. Я ощущал высокую интенсивность движения в нашей игре. Много сил ушло в попытках создать голевые моменты в первом тайме. Во втором стало попроще находить на поле свободное пространство для ударов. Победа получилась заслуженной, трудовой. Понадобилось время на то, чтобы соперники устали, но, в целом, мне понравилось то, что я увидел», — цитирует пресс-служба УЕФА Тухеля.

Следующий матч в Лиге чемпионов «Зенит» проведет 29 сентября против шведского «Мальме» в Санкт-Петербурге.

Челси — Зенит

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032702--chelsea-vs-zenit/

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Евгений Козинов все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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