Тухель назвал трудовой победу над «Зенитом»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель после матча с «Зенитом» в Лиге чемпионов (1:0) отметил, что «синим» пришлось потрудиться, чтобы взломать оборону.

«Игра не расстроила. Нам пришлось изрядно потрудиться. Я ощущал высокую интенсивность движения в нашей игре. Много сил ушло в попытках создать голевые моменты в первом тайме. Во втором стало попроще находить на поле свободное пространство для ударов. Победа получилась заслуженной, трудовой. Понадобилось время на то, чтобы соперники устали, но, в целом, мне понравилось то, что я увидел», — цитирует пресс-служба УЕФА Тухеля.

Следующий матч в Лиге чемпионов «Зенит» проведет 29 сентября против шведского «Мальме» в Санкт-Петербурге.