Пессина стал первым итальянцем, который забил за «Аталанту» в Лиге чемпионов
23:13
Полузащитник «Аталанты» Маттео Пессина — первый итальянец, который забил за команду в матче Лиги чемпионов. Его гол стал единственным в игре с «Янг Бойз» (1:0).
Этот мяч стал 31-м для «Аталанты» в ЛЧ. Предыдущие 30 забивали исключительно иностранцы, сообщает Opta.
Российский полузащитник Алексей Миранчук в этой игре остался в запасе. «Аталанта» набрала четыре очка и лидирует в группе.
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