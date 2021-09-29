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Пессина стал первым итальянцем, который забил за «Аталанту» в Лиге чемпионов

23:13
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Полузащитник «Аталанты» Маттео Пессина — первый итальянец, который забил за команду в матче Лиги чемпионов. Его гол стал единственным в игре с «Янг Бойз» (1:0).

Этот мяч стал 31-м для «Аталанты» в ЛЧ. Предыдущие 30 забивали исключительно иностранцы, сообщает Opta.

Российский полузащитник Алексей Миранчук в этой игре остался в запасе. «Аталанта» набрала четыре очка и лидирует в группе.

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Евгений Петров все материалы автора

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