Карло Анчелотти рассказал, что показывал игрокам «Реала» перед матчем с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что показывал игрокам перед матчем полуфинала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:1).

«Это было видео со всеми нашими камбэками этого сезона. Их было 8, и после видео я сказал, что нам нужен еще один», — цитирует Анчелотти ESPN.

В первом матче «горожане» обыграли «Реал» со счетом 4:3. В ответной игре «Реал» одержал волевую победу со счетом 3:1 и вышел в финал турнира. 28 мая мадридцы сыграют с «Ливерпулем» на «Стад-де-Франс» в Сен-Дени.