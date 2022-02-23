Парехо оценил игру Влаховича против «Вильярреала»

Полузащитник «Вильяреала» Дани Парехо после ничьей с «Ювентусом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов оценил игру нападающего Душана Влаховича. Он на 32-й секунде открыл счет во встрече.

«Когда играешь против таких команд и таких футболистов, нельзя предоставлять им даже полумоментов. Он забил хороший гол. На этом уровне случается ровно такое», — цитирует пресс-служба УЕФА Парехо.

Ответная встреча пройдет в Турине 16 марта. Начало матча — 23.00 по московскому времени.