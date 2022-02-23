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Сегодня, 04:11

Парехо оценил игру Влаховича против «Вильярреала»

Евгений Козинов
Корреспондент

Полузащитник «Вильяреала» Дани Парехо после ничьей с «Ювентусом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов оценил игру нападающего Душана Влаховича. Он на 32-й секунде открыл счет во встрече.

«Когда играешь против таких команд и таких футболистов, нельзя предоставлять им даже полумоментов. Он забил хороший гол. На этом уровне случается ровно такое», — цитирует пресс-служба УЕФА Парехо.

Ответная встреча пройдет в Турине 16 марта. Начало матча — 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/8 финала
22 февр, 23:00. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
1:1
Ювентус
Голы
Влахович, 1 (0:1), Парехо, 66 (1:1)
Вильярреал
Рульи Альбиоль Пау Торрес Фойт Морено (Эступиньян, 79) Педраса (Тригерос, 79) Парехо Капуэ Ло Сельсо Чиквуэзе (Диа, 90) Груневелд (Пино, 90)
Ювентус
Щенсны Де Шильо (Пеллегрини, 87) де Лигт Данилу Алекс Сандру (Бонуччи, 46) Маккенни (Закария, 81) Рабьо Локателли (Артур, 71) Влахович Мората Куадрадо
Предупреждения
Рульи 73’  -  Рабьо 74’
Судьи
Зиберт (Германия)
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2033903--villarreal-vs-juventus/
Даниэль Парехо
Душан Влахович
Лига чемпионов УЕФА
ФК Вильярреал
ФК Ювентус
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