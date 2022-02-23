Полузащитник «Челси» Нголо Канте после победы над «Лиллем» (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что «синие» добились важного результата.

«Это была хорошая игра, в которой мы добились важного результата. Повезло, что забили в самом начале. Потом стало немного тяжелее, но второй гол помог нам добиться приличного результата.

«Лилль» пошел вперед после пропущенного мяча. Эта команда располагает классными игроками, которые стали входить в свободные зоны и атаковать нашу защиту. У гостей были возможности забить, но мы справились со свой работой хорошо и победили", — цитирует пресс-служба УЕФА Канте.

Ответная игра состоится 16 марта во Франции. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.