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Сегодня, 04:26

«Справились со свой работой хорошо и победили». Канте — о победе над «Лиллем»

Канте прокомментировал победу над «Лиллем»
Евгений Козинов
Корреспондент

Полузащитник «Челси» Нголо Канте после победы над «Лиллем» (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что «синие» добились важного результата.
«Это была хорошая игра, в которой мы добились важного результата. Повезло, что забили в самом начале. Потом стало немного тяжелее, но второй гол помог нам добиться приличного результата.

«Лилль» пошел вперед после пропущенного мяча. Эта команда располагает классными игроками, которые стали входить в свободные зоны и атаковать нашу защиту. У гостей были возможности забить, но мы справились со свой работой хорошо и победили", — цитирует пресс-служба УЕФА Канте.

Ответная игра состоится 16 марта во Франции. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/8 финала
22 февр, 23:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
2:0
Лилль
Голы
Хаверц, 8 (1:0), Пулишич, 63 (2:0)
Челси
Менди Рюдигер Алонсо (Сарр, 80) Кристенсен Тиагу Силва Аспиликуэта Канте Ковачич (Лофтус-Чик, 51) Зиеш (Сауль, 60) Хаверц Пулишич (Вернер, 80)
Лилль
Лео Жардим Зеки Челик Тиагу Джало (Гудмундссон, 77) Ботман Жозе Фонти Шека Ренату Санчеш (Бен Арфа, 81) Андре Онана (Бурак Йылмаз, 65) Бамба Давид (Жегрова, 81)
Предупреждения
Лофтус-Чик 83’  -  Бен Арфа 87’
Судьи
Мансано (Испания)
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2033901--chelsea-vs-losc/
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