Полузащитник «Шахтера» Майкон перед матчем 3-го тура Лиги чемпионов против «Боруссии» из Менхенгладбаха отметил, что команда готовится к сложной игре. Также он добавил, что пока рано обращать внимание на лидерство в группе, так как сыграно только две встречи.

— Завтра нас ожидает очень сложный поединок, — цитирует пресс-служба УЕФА Майкона. — Прекрасно знаем, что наш соперник очень квалифицирован. У них много сильных сторон. Мы постарались максимально изучить «Боруссию». Завтра постараемся показать свой футбол и то, что мы подготовили.

Мы провели только два тура — рано об этом говорить. Отдаем себе отчет и понимаем, насколько сложная у нас группа. Чтобы пройти в следующий раунд, следует сильно постараться. Нужно настраиваться на каждого соперника, как в последний раз. В футболе все происходит внезапно. Все будет ясно только после шестого тура.