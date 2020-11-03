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«Отдаем себе отчет и понимаем, насколько сложная у нас группа». Майкон — о лидерстве «Шахтера»

06:42
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Полузащитник «Шахтера» Майкон перед матчем 3-го тура Лиги чемпионов против «Боруссии» из Менхенгладбаха отметил, что команда готовится к сложной игре. Также он добавил, что пока рано обращать внимание на лидерство в группе, так как сыграно только две встречи.

— Завтра нас ожидает очень сложный поединок, — цитирует пресс-служба УЕФА Майкона. — Прекрасно знаем, что наш соперник очень квалифицирован. У них много сильных сторон. Мы постарались максимально изучить «Боруссию». Завтра постараемся показать свой футбол и то, что мы подготовили.

Мы провели только два тура — рано об этом говорить. Отдаем себе отчет и понимаем, насколько сложная у нас группа. Чтобы пройти в следующий раунд, следует сильно постараться. Нужно настраиваться на каждого соперника, как в последний раз. В футболе все происходит внезапно. Все будет ясно только после шестого тура.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029416--shakhtar-donetsk-vs-monchengladbach/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур




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