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Отаменди надеется на выход «Бенфики» в плей-офф Лиги чемпионов

07:20

Защитник «Бенфики» Николас Отаменди после ничьей с «Барселоной» (0:0) в Лиге чемпионов отметил, что впереди у команды финал. Лиссабонская команда встретится дома с киевским «Динамо».

«В концовке мы могли вырвать победу, но этого не случилось. Сеферович попытался, но не попал — это футбол. Впереди у нас домашний финал. Постараемся выиграть и пробиться в плей-офф. Следует играть с таким же настроем, как сегодня, и показывать организованный футбол.

Старались не давать «Барселоне» развивать комбинации и играть быстро. Так же надо будет сыграть в следующем матче", — цитирует пресс-служба УЕФА Отаменди.

Барселона — Бенфика

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Евгений Козинов все материалы автора
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