Эмери: «Вильярреалу» стоило быть немного спокойнее, но это наш стиль футбола»

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери подвел итоги матча 5-го тура Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (0:2).

«Возможно, нам стоило быть немного спокойнее, но это не индивидуальная ошибка, это наш стиль футбола, в который мы играем. Мы допустили ошибку, но это из-за того, что мы хотим быть сильной командой за счет владения мячом. Конечно, нам нужно уменьшить количество ошибок. Такие вещи случаются. Теперь нам нужно сосредоточиться на том, чтобы попытаться пройти дальше после игры с «Аталантой», — приводит слова Эмери официальный сайт УЕФА.

После этого матча «МЮ» набрал 10 очков в группе F и вышел в плей-офф Лиги чемпионов. «Вильярреал» с 7 очками — на второй строчке, на одно очко отстает «Аталанта», замыкает группу «Янг Бойз» с 4 очками.