Нападающий «Олимпиакоса» Мигель Герреро забил гол на 31-й минуте первого матча 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара». Встреча проходит в Греции.

«Краснодар» ошибся перед своей штрафной. Игроки греческой команды быстро доставили мяч Герреро. Форвард на линии штрафной развернулся и пробил в правый угол ворот Матвея Сафонова.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Олимпиакос» — «Краснодар».

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