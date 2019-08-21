«Олимпиакос» — «Краснодар»: Герреро открыл счет в матче
22:30
Нападающий «Олимпиакоса» Мигель Герреро забил гол на 31-й минуте первого матча 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара». Встреча проходит в Греции.
«Краснодар» ошибся перед своей штрафной. Игроки греческой команды быстро доставили мяч Герреро. Форвард на линии штрафной развернулся и пробил в правый угол ворот Матвея Сафонова.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Олимпиакос» — «Краснодар».
? Гол Мигеля Анхеля Герреро в ворота «Краснодара».— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 21, 2019
? #ОлимпиакосКраснодар на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «Матч! Клуб»
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