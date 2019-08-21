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«Олимпиакос» — «Краснодар»: Герреро открыл счет в матче

22:30
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Нападающий «Олимпиакоса» Мигель Герреро забил гол на 31-й минуте первого матча 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара». Встреча проходит в Греции.

«Краснодар» ошибся перед своей штрафной. Игроки греческой команды быстро доставили мяч Герреро. Форвард на линии штрафной развернулся и пробил в правый угол ворот Матвея Сафонова.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Олимпиакос» — «Краснодар».

Олимпиакос П — Краснодар

Лига чемпионов: новости и статьи, обзоры, расписание матчей

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