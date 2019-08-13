"Олимпиакос" и ЛАСК пробились в четвертый отборочный раунд Лиги чемпионов. Греческий клуб может стать соперником "Краснодара"

"Олимпиакос" обыграл "Истанбул Башакшехир" (2:0) в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов и пробился в следующую стадию. ЛАСК выиграл у "Базеля" (3:1) и также пробился в четвертый раунд.

В заключительной стадии отборочного турнира ЛАСК сыграет с "Брюгге", а "Олимпиакос" – с лучшим в паре "Порту" - "Краснодар".

Лига чемпионов

3-й отборочный раунд.

Ответные матчи

"Олимпиакос" (Греция) - "Истанбул Башакшехир" (Турция) - 2:0 (0:0)

Голы: Семеду, 55 (1:0). Вальбуэна, 78 - с пенальти (2:0).

"Олимпиакос": Жозе Са, Эльабделлауи, Цимикас, Семеду, Мериа, Вальбуэна (Камара, 82), Бухалакис, Гильерме (Кутрис, 89), Герреро, Поденсе (Ранджелович, 68), Масурас.

"Истанбул Башакшехир": Гюнок, Клиши, Жуниор Кайсара, Аттама (Ба, 59), Понк, Виейра, Вишча, Окечукву, Робинью (Арда Туран, 46), Элиа, Кривелли (Гульбраннсен, 75).

Предупреждения: Окечукву, 36. Семеду, 59. Клиши, 62. Эльабделлауи, 71.

Судья: Мэдден (Шотландия).

13 августа. Пирей. Стадион "Georgios Karaiskakis".

Первый матч – 1:0

ЛАСК(Австрия) - "Базель" (Швейцария) - 3:1 (0:0)

Голы: Ранфтль, 59 (1:0). Адеми, 80 (1:1). Гойгингер, 89 (2:1). Рагуж, 90+4 (3:1).

ЛАСК: Шлагер, Погатец, Траунер, Визингер, Ранфтль, Холланд, Михорль, Реннер, Тетте (Фризер, 76), Клаусс (Рагуж, 87), Гойгингер (Т.Забитцер, 90+4).

"Базель": Омлин, Баланта (Пулулу, 86), Видмер, Джюмарт, Петретта, Альдерете, Штокер, Фрай, Дзуффи (Буа, 55), Окафор (Кампо, 64), Адеми.

Предупреждения: Ранфтль, 52. Штокер, 64.

Судья: Агаев (Азербайджан).

13 августа. Линц. Стадион "Linzer".

Первый матч- 2:1.