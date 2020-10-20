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«Очень уважаем соперника». Главный тренер «Зальцбурга» — о «Локо»

14:07
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Главный тренер «Зальцбурга» Джесси Марш перед матчем 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Локомотива» заявил, что уважает соперника.

— Мы счастливы участвовать в Лиге чемпионов. Для нас это очень интересное время. «Локо» — очень неудобный соперник. Будет тяжелая борьба. Они опытные играют грамотно и показывают хороший футбол.

Задачи «Зальцбурга»? Хороший футбол. Первая игра имеет важное значение. Мы концентрируемся на «Локо» на 100 процентов. Очень их уважаем. (Наталья Юрина)

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