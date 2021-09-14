Нойер о матче с «Барселоной: «Такая игра — настоящая бомба для первого тура Лиги чемпионов»
05:25
Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер перед матчем Лиги чемпионов против «Барселоны» вспомнил о встрече команд в четвертьфинале сезона-2019/20, которая завершилась со счетом 8:2.
«Мы никогда не забудем нашу игру в 2020-м, но сейчас нас ждут два новых матча группового этапа, и мы ждем больших поединков. Такая игра — настоящая бомба для первого тура, и нам не терпится начать борьбу в этом турнире», — приводит слова Нойера официальный сайт УЕФА.
Матч «Барселона» — «Бавария» пройдет 14 сентября в Испании и начнется в 22:00 мск.
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