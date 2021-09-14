Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Нойер о матче с «Барселоной: «Такая игра — настоящая бомба для первого тура Лиги чемпионов»

05:25
Теги:

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер перед матчем Лиги чемпионов против «Барселоны» вспомнил о встрече команд в четвертьфинале сезона-2019/20, которая завершилась со счетом 8:2.

«Мы никогда не забудем нашу игру в 2020-м, но сейчас нас ждут два новых матча группового этапа, и мы ждем больших поединков. Такая игра — настоящая бомба для первого тура, и нам не терпится начать борьбу в этом турнире», — приводит слова Нойера официальный сайт УЕФА.

Матч «Барселона» — «Бавария» пройдет 14 сентября в Испании и начнется в 22:00 мск.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Чехия обыграла Францию и вышла в 1/4 финала чемпионата Европы по волейболу
«Швырнуть таксиста — это разве геройство?» Экс-боец UFC против интернет-мема Мурада
Фернандес ушел из сборной, Казанский ушел с «Матч ТВ», новичок «Рубина» оформил хет-трик
Чемпионат мира по мини-футболу среди мужчин: расписание и результаты матчей сборной России
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Челси» — «Зенит» и другие игры