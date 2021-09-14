Нагельсманн: «У «Барселоны» больше нет таких особенных игроков, как Месси, но есть другие, которые способны сделать результат»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Барселоны».

«У них больше нет таких особенных игроков, каким был Месси, но есть другие игроки, которые способны сделать результат. Мы готовы ко всему. Мне не кажется, что они стали намного слабее. В любом случае мы хотим взять три очка», — приводит слова Нагельсманна официальный сайт УЕФА.

Матч «Барселона» — «Бавария» пройдет 14 сентября в Испании и начнется в 22:00 мск.