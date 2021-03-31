Новый формат еврокубков будет утвержден 19 апреля

Официальный сайт УЕФА подтвердил информацию о том, что решение о новом формате еврокубков будет принято 19 апреля 2021 года. Изменения должны вступить в силу после 2024 года.

В СМИ ранее сообщалось, что число участников Лиги чемпионов может увеличиться с 32 до 36, при этом распределение команд на группы предлагается упразднить, вместо этого турнир будет играться по швейцарской системе.

Таким образом, каждый клуб сыграет минимум по 10 матчей с различными соперниками (по 5 дома и на выезде), после чего будет сформирована турнирная таблица. Первые восемь клубов выйдут в 1/8 финала напрямую, остальные восемь мест разыграют команды, занявшие места с девятого по 24-е.