Азар может восстановиться к матчу «Реала» с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов

Нападающий «Реала» Эден Азар почти восстановился от повреждения поясничной мышцы, сообщает Marca.

По информации СМИ, сегодня, 2 апреля, бельгиец в первый раз тренировался в общей группе после получения травмы. Азар возможно вернется на поле уже в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем», который пройдет 6 апреля в Мадриде.

15 марта «Реал» на официальном сайте выпустил пресс-релиз, в котором сообщил о том, что бельгиец повредил поясничную мышцу.

Ранее, 29 марта, стало известно, что 30-летнему футболисту не стали делать операцию и он вернулся в Мадрид из расположения сборной Бельгии, чтобы продолжить реабилитацию.

Азар в текущем сезоне провел 14 матчей за «Реал» во всех турнирах, в которых забил 3 гола. Футболист пропустил из-за травм 21 игру.