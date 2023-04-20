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Голы Бареллы, Жиру, Корреа и Родригу претендуют на звание лучшего за неделю в Лиге чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
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Претенденты на звание лучшего гола недели в Лиге чемпионов.

Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание автора лучшего гола недели в Лиге чемпионов.

В число номинантов вошли мячи, забитые Родригу («Реал»), Николо Бареллой («Интер»), Оливье Жиру («Милан») и Хоакином Корреа («Интер»).

На этой неделе состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. «Реал» переиграл «Челси» (2:0), «Милан» сыграл вничью с «Наполи» (1:1), «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Баварией» (1:1), а «Бенфика вырвала ничью у «Интера» (3:3).

Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

Оливье Жиру
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ФК Реал
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