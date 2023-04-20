Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 01:30

ИФАБ подтвердил, что в ворота «Наполи» правильно не назначен повторный пенальти

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Оливье Жиру бьет пенальти.
Фото Global Look Press
Разъяснение ИФАБ.
Момент удара Оливье Жиру.
1/3

Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) отреагировал на эпизод первого тайма ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Наполи» — «Милан» (1:1).

В том моменте до удара Оливье Жиру с 11-метровой отметки в штрафной площади, если верить видеоповтору, оказались несколько игроков команды из Неаполя. Вратарь Алекс Мерет пенальти отразил, а Жуан Жезус первым подбежал к отскочившему мячу и выбил его.
Но Шимон Марчиняк не назначил повторный пенальти, потому что судейская бригада верно определила, что действия Жуана Жезуса не считаются нарушением процедуры выполнения пенальти.

Защитник «Наполи» завис над штрафной, его нога не касалась газона. Как уже сообщал «СЭ», несмотря на то, что таким действием он выиграл как минимум метр у соперника из «Милана», нарушением это не считается. Таковы современные правила игры.
Поэтому бригада Марчиняка поступила верно. Повторный 11-метровый удар правильно не назначен.

Момент удара Оливье Жиру.

Несколько часов назад ИФАБ в своих соцсетях по традиции разместил вопрос о правилах игры и ответ на него. Представители Совета нередко так поступают, реагируя на спорные ситуации, но не называя матч и команды.

Вопрос сформулирован так: «Если при пенальти часть тела игрока (нога, рука, голова) нависает в воздухе над штрафной площадью, но не касается земли, считается ли это нарушением процедуры выполнения 11-метрового удара?» А в ответе разъясняется, что положение игрока при возобновлении игры определяется положением его стоп или любой части его тела, касающейся земли, за исключением указанного в Правиле 11 «Вне игры».

Оливье Жиру
Футбол
ФК Милан
2
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Суперсенсация на старте плей-офф: чемпион проиграл команде ноунеймов!
«Акрон» убрал три московских клуба. «Спартаку» приготовиться?
ЦСКА обыграл «Ак Барс» и сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина
Солнечное затмение 20 апреля — где будет видно и во сколько смотреть
На Украине сообщили о ярких вспышках над Киевом и областью
Вице-спикер ГД Даванков направил губернаторам просьбу продлить майские праздники
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, 1/4 финала: шаг до финала в Стамбуле
Индзаги: «Интер» заслужил этот полуфинал»
Дюмфрис: «Противостояние с «Миланом» в полуфинале будет особенным»
Димарко: «Интеру» нужно сделать еще один шаг»
Де Брейне, Леау, Мартинес и Вальверде претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Гримальдо: «Важно, что даже уступая в счете 1:3, «Бенфика» сражалась»
Гвардиола: «Сити» пришлось долго отбиваться в первом тайме с «Баварией»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Де Брейне, Леау, Мартинес и Вальверде претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Голы Бареллы, Жиру, Корреа и Родригу претендуют на звание лучшего за неделю в Лиге чемпионов
Новости
RSS RSS
Все новости