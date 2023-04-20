Дюмфрис: «Противостояние с «Миланом» в полуфинале будет особенным»

Защитник «Интера» Дензел Дюмфрис прокомментировал ничью с «Бенфикой» (3:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Невероятные чувства! Мы проделали колоссальные усилия. «Бенфика» — очень динамичная команда, которая здорово играет с мячом. Противостояние с «Миланом» в полуфинале будет особенным. С нетерпением ждем его», — цитриует пресс-служба УЕФА .

По сумме двух встреч миланская команда победила (5:3) и вышла в полуфинал Лиги чемпионов. Ее соперником будет «Милан».