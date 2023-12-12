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«Наполи» — «Брага»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов в прямом эфире

«Наполи» сыграет с «Брагой» в Лиге чемпионов 12 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Хвича Кварацхелия (ФК «Наполи»).
Фото Reuters

«Наполи» сыграет с «Брагой» в 6-м туре группового турнира Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024 во вторник, 12 декабря. Игра пройдет на стадионе «Диего Марадона Армандо» в Неаполе (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей Лиги чемпионов в перекличке. Следить за ключевыми событиями встречи «Наполи» — «Брага» можно в матч-центре на нашем сайте.

Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч! Футбол 1» и на сайте matchtv.ru. Также за игрой можно следить на платном онлайн-сервисе «Кинопоиск».

В группе С итальянский клуб набрал 7 очков и занимает 2-е место. Португальцы с 4 баллами находятся на 3-й строчке.

Лига чемпионов. Группа C
12 дек, 23:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Брага

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Брага
ФК Наполи
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