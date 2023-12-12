«Атлетико» сыграет с «Лацио» в Лиге чемпионов 13 декабря

«Атлетико» встретится с «Лацио» в рамках Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024 в среду, 13 декабря. Матч пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей Лиги чемпионов в перекличке. Следить за ключевыми событиями противостояния «Атлетико» — «Лацио» можно в матч-центре на нашем сайте.

Трансляцию в прямом эфире покажут телеканал «Матч! Футбол 2» и сайт matchtv.ru. Также игра будет доступна на платном онлайн-сервисе «Кинопоиск».

В группе Е итальянский клуб заработал 10 очков и занимает 2-е место. Испанцы возглавляют квартет, в их активе — 11 баллов.

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