«Наполи» ушел от поражения в матче Лиги чемпионов с «Барселоной»

«Наполи» и «Барселона» сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 1:1. Встреча прошла в Италии на стадионе имени Диего Марадоны.

В первом тайме голов забито не было. На 60-й минуте встречи форвард гостей Роберт Левандовски открыл счет. Хоязева отыгрались спустя 15 минут благодаря голу Виктора Осимхена.

Экс-полузащитник «Рубина» и «Локомотива» Хвича Кварацхелия вышел на поле в стартовом составе неаполитанцев и был заменен на 68-й минуте.

Ответная игра пройдет в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» 12 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.