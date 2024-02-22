«Порту» вырвал победу у «Арсенала» в матче Лиги чемпионов

«Порту» обыграл «Арсенал» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Драгау» в Португалии.

Счет был открыт только на 4-й добавленной ко второму тайму минуте. Бразильский полузащитник хозяев Галено пробил издали в правый угол ворот лондонской команды и принес «драконам» победу. При этом гости за всю встречу не нанесли ни одного удара в створ.

Ответный матч состоится в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Начало — в 23.00 по московскому времени.