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12 октября, 21:38

Гол и передача Кварацхелии помогли «Наполи» обыграть «Аякс». Команда Спаллетти досрочно вышла в плей-офф ЛЧ

«Наполи» обыграл «Аякс» и досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters

«Наполи» дома обыграл «Аякс» в групповом турнире Лиги чемпионов — 4:2.

В составе хозяев забивали Ирвинг Лосано, Джакомо Распадори, Виктор Осимен и Хвича Кварацхелия. Грузин также оформил результативную передачу.

У гостей голы на счету Дави Классена и Стивена Бергвейна.

«Наполи» с 12 очками обеспечил себе выход в плей-офф. Подопечные Лучано Спаллетти выиграли все четыре матча в группе А.

«Аякс» с 3 очками идет на третьей строчке.

Лига чемпионов. Группа A
12 окт, 19:45. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
4:2
Аякс
Хвича Кварацхелия
Лига чемпионов УЕФА
ФК Аякс
ФК Наполи
5
16
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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