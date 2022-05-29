Куртуа стал лидером по количеству сейвов в Лиге чемпионов сезона-2021/22

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа стал лидером по количеству сейвов в Лиге чемпионов сезона-2021/22.

Как сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), 30-летний бельгиец совершил 61 сейв в 13 матчах турнира.

Второе место по этому показателю занял вратарь «Вильярреала» Херонимо Рульи — 41 сейв в 12 встречах.

На третьей позиции расположился вратарь «Бенфики» Одиссеас Влаходимос — 38 сейвов в 10 играх.

Напомним, что победителем Лиги чемпионов сезона-2021/22 стал «Реал». В финале турнира мадридский клуб победил «Ливерпуль» со счетом 1:0.