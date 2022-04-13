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Родриго: «Мы в «Реале» шутим, что Модрич — мой отец. Он всегда рядом и очень мне помогает»

Нападающий «Реала» Родриго прокомментировал свой гол с передачи Модрича в матче с «Челси»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Нападающий «Реала» Родриго прокомментировал свой гол в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Челси» (2:3 ДВ) с передачи полузащитника Луки Модрича.

«Это пока самый важный гол в моей карьере, — приводит слова Родриго Marca. — Мы в «Реале» шутим, что Модрич — мой отец. Он всегда рядом и очень мне помогает. Для меня большая честь играть рядом с ним».

По итогам двух встреч «Реал» победил «Челси» (3:1, 2:3 ДВ) и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с победителем игры «Атлетико» — «Манчестер Сити».

Источник: https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2022/04/13/6256c09a268e3efd078b463c.html
Лука Модрич
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