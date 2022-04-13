Нападающий «Реала» Родриго прокомментировал свой гол с передачи Модрича в матче с «Челси»

Нападающий «Реала» Родриго прокомментировал свой гол в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Челси» (2:3 ДВ) с передачи полузащитника Луки Модрича.

«Это пока самый важный гол в моей карьере, — приводит слова Родриго Marca. — Мы в «Реале» шутим, что Модрич — мой отец. Он всегда рядом и очень мне помогает. Для меня большая честь играть рядом с ним».