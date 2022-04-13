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«Вильярреал» улетел из Мюнхена домой с болельщиками

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«Вильярреал» после ничьи в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (1:1) улетел из Мюнхена домой с болельщиками на борту.

Официальный аккаунт клуба в Twitter опубликовал видео, в котором футболисты «желтой субмарины» под аплодисменты и песни фанатов занимают места в самолете.

Сообщается, что перелет вместе с командой входил в стоимость билетов на ответный матч в Мюнхене.

«Вильярреал» по сумме двух матчей обыграл «Баварию» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет против победителя противостояния «Бенфика» — «Ливерпуль» (первый матч — 1:3).

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ФК Вильярреал
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