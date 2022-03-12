Бензема — о хет-трике в ворота «ПСЖ»: «Не знаю, был ли это мой лучший матч за «Реал»

Нападающий «Реала» Карим Бензема поделился эмоциями после победы над «ПСЖ» (3:1).

34-летний француз во втором тайме ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (3:1) оформил хет-трик и вывел команду в 1/4 финала. Соперник «Реала» определится по итогам жеребьевки, которая состоится 18 марта.

«Это был незабываемый вечер, а мы прошли дальше. Атмосфера была невероятная, мы забивали и сотворили камбэк. Не знаю, был ли это мой лучший матч за «Реал», ведь был еще финал Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Это был грандиозный матч, но не только для меня, а для всех. Возможно, это лучший сезон в моей карьере. Я стремлюсь к тому, чтобы каждый сезон был лучше предыдущего», — приводит Marca слова Бензема.