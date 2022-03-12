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Бензема — о хет-трике в ворота «ПСЖ»: «Не знаю, был ли это мой лучший матч за «Реал»

Нападающий «Реала» Карим Бензема поделился эмоциями после победы над «ПСЖ» (3:1).

34-летний француз во втором тайме ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (3:1) оформил хет-трик и вывел команду в 1/4 финала. Соперник «Реала» определится по итогам жеребьевки, которая состоится 18 марта.

«Это был незабываемый вечер, а мы прошли дальше. Атмосфера была невероятная, мы забивали и сотворили камбэк. Не знаю, был ли это мой лучший матч за «Реал», ведь был еще финал Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Это был грандиозный матч, но не только для меня, а для всех. Возможно, это лучший сезон в моей карьере. Я стремлюсь к тому, чтобы каждый сезон был лучше предыдущего», — приводит Marca слова Бензема.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Локомотив
ЦСКА

П2

25%

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ИТБ2 (1.0)

18%

1.59

Обе забьют - да

16%

2.02
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Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм

П1

21%

2.15

ТБ 2.5

19%

1.74

X2

12%

1.75
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Краснодар

Обе забьют - да

22%

1.69

П1

20%

1.67

П1 и ТМ 5.5 - да

14%

1.70
Карим Бензема
ФК Реал
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