Доннарумма обратился к болельщикам «ПСЖ» после вылета из Лиги чемпионов

«Завершение выступления в Лиге чемпионов стало для нас ударом». Доннарумма обратился к болельщикам «ПСЖ»

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма выложил новый пост в Instagram, который посвятил вылету команды из Лиги чемпионов.

«Завершение выступления в Лиге чемпионов стало для нас ударом. Последние пара дней были особенно тяжелыми. Но, проходя через такие трудности, мы становимся сильнее.

Сейчас нужно думать о других задачах, о победе в чемпионате Франции. Я, как и каждый футболист «ПСЖ», приложу максимум сил для достижения этой цели. Я всегда выкладываюсь на поле на 100 процентов. Ради команды, ради фанатов. Давайте двигаться дальше вместе. Вперед, Париж!» - написал Доннарумма.

«Реал» обыграл «ПСЖ» по сумме двух матчей со счетом 3:2 и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.