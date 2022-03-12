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Буффон: Доннарумма входит в топ-3 лучших вратарей мира. Ошибки — часть пути развития"

Буффон поддержал Доннарумму после его ошибки в матче против «Реала»
Карен Саркисян
Корреспондент

Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон прокомментировал ошибку своего коллеги по амплуа из «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:3).

«Доннарумме не нужны адвокаты, — приводит слова Буффона Marca со ссылкой на Corriere dello Sport. — Такие ошибки полезны. Я говорю это, потому что действительно так думаю«.

По словам вратаря, у Доннаруммы не возникнет никаких проблем после встречи с «Реалом».

«Джанлуиджи уже показал, что обладает необходимой силой, которая позволит преодолеть такие деликатные эпизоды. Доннарумма входит в топ-3 лучших вратарей мира вместе с Куртуа и Нойером. Ошибки — часть пути развития», — сказал он.

Напомним, что Доннарумма неудачно сыграл в эпизоде с первым пропущенным мячом, проиграв борьбу нападающему «Реала» Кариму Бензема. «ПСЖ» потерпел поражение со счетом 1:3 и вылетел из Лиги чемпионов.

Источник: https://www.marca.com/claro-mx/futbol-internacional/liga-italiana/2022/03/11/622b8e2bca4741d22a8b45ff.html

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