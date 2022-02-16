Мане высказался о предстоящем матче «Ливерпуля» с «Интером» в Лиге чемпионов

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Интером».

«Интер» — один из лучших клубов Европы, — приводит слова Мане CBS Sport. — Вероятно, они станут чемпионами Италии, так что матч против них не будет легким. Мы ожидаем очень тяжелой встречи».

Нападающий заявил, что «Ливерпуль» хочет выиграть Лигу чемпионов.

«Ливерпуль» хочет выиграть Лигу чемпионов. Прежде чем победить в турнире, нужно сыграть с лучшими командами. Если ты хочешь обыгрывать лучших, ты должен быть лучше», — сказал он.