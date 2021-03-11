Нагельсманн назвал заслуженным вылет «Лейпцига» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн заявил, что его команда заслуженно вылетела от «Ливерпуля» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Считаю, что мы заслужили этот вылет, особенно с учетом того, как играли во втором матче. «Ливерпуль» не так много давил, отсиживался на своей половине и ждал, пока мы потеряем мяч. Мы не так много создавали во втором тайме, упустили много моментов. Мы защищались, но не так активно, а потом пропустили два мяча подряд и для нас все закончилось», — цитирует Goal Нагельсманна.

«Ливерпуль» выиграл оба матча 1/8 финала ЛЧ против «Лейпцига» со счетом 2:0, общий счет — 4:0. Жеребьевка 1/4 финала состоится 19 марта.