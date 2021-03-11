Куман считает, что «Барселона» сыграла на своем уровне против «ПСЖ»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман после ничьей в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (1:1) признался, что игра оставила хорошие впечатления. Каталонцы вылетели из турнира, так как проиграли в первой встрече (1:4).

«Мы выбыли, но сегодняшний матч оставил хорошие впечатления. У нас были возможности серьезно осложнить жизнь соперникам. Мы доминировали в первом тайме, несмотря на серьезный риск с игрой в три центральных защитника. По ощущениям, мы заслуживали большего. После первого тайма должны были вести по меньшей мере 2:1. Забей мы второй мяч, и второй тайм мог сложиться совсем по-другому.

В первом матче они показали удивительную реализацию моментов. Нам не удалось сыграть столь же эффективно в ответной игре. Но мне не в чем упрекнуть игроков. Ребята сделали все что могли. У нас были моменты, но мы не смогли ими воспользоваться. И их вратарь был лучшим сегодня.

Существует огромная разница между тем, в каком ключе мы завершили выступление в прошлом сезоне, и как вылетели в этом. В сегодняшнем матче мы наконец-то сыграли на своем уровне. Нужно и дальше следовать по этому пути. Конечно, мы разочарованы, но впечатления, которые остались после этой игры, очень важны", — цитирует пресс-служба УЕФА Кумана.