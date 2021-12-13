Нагельсман прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Мюнхенская команда на этой стадии турнира встретится с мадридским «Атлетико».
«Это хороший жребий, — приводит слова Нагельсманна Bayern & Germany. — «Атлетико» — интересный соперник, а Мадрид — приятный город. Надеемся, что «Бавария» будет готова к матчу в полном составе. Мадридский клуб был успешен на протяжении нескольких лет. Симоне возглавляет команду на протяжении долгого времени. Они отлично работают в защите, но это не просто оборонительная команда. Полтора года назад они немного изменили свой стиль. Я с нетерпением жду встречи, это будет захватывающая игра».
Первые матчи состоятся 15/16/22/23 февраля, ответные — 8/9/15/16 марта 2022 года.
Финал пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» 29 мая 2021 года.
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