Аршавин ошибочно свел «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин участвовал в жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов.

Для «Вильярреала» Аршавин вытянул шар с английским клубом «Манчестер Юнайтед». Команды уже играли друг против друга в одной группе ЛЧ и, по правилам турнира, встретиться на стадии плей-офф они не могут.

Аршавину пришлось вытягивать другой шар. В итоге соперником «Вильярреала» стал «Манчестер Сити».

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 15, 16, 22, 23 февраля, ответные — 8, 9, 15, 16 марта 2022 года. Финал состоится 29 мая 2022 года на стадионе «Санкт-Петербург».