Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров перед матчем Лиги чемпионов против «Барселоны» отметил, что его команде предстоит показать свои сильные стороны.

— Ключ к успеху всегда один — кропотливая работа, — цитирует пресс-служба УЕФА Реброва. — Мы здесь, потому что игроки это заслужили. Они немного волнуются — важно начать хорошо. Этот матч будет отличаться от домашних поединков, и у многих наших игроков нет опыта. Но мы можем приспособиться. Надо показать свои сильные стороны. Я горжусь нашей командой. У нас нет звезд, но мы работаем усердно и вместе. Мы заслуживаем быть здесь. Мы представляем Венгрию, и мои ребята будут этому рады.