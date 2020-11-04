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«Надо обыгрывать несчастный «Зальцбург». Ольга Смородская — о шансах «Локомотива» на евровесну

00:40

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в беседе с «СЭ» выразила уверенность, что железнодорожники смогут побороться за выход в евровесну.

— Поборемся за плей-офф, — заявила Смородская «СЭ». — Надо несчастный «Зальцбург» обыгрывать. Думаю, игры с «Баварией» и «Атлетико» придали психологической уверенности команде. (Константин Колмаков)

Локомотив — Атлетико

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур




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