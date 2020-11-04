Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в беседе с «СЭ» выразила уверенность, что железнодорожники смогут побороться за выход в евровесну.

— Поборемся за плей-офф, — заявила Смородская «СЭ». — Надо несчастный «Зальцбург» обыгрывать. Думаю, игры с «Баварией» и «Атлетико» придали психологической уверенности команде. (Константин Колмаков)