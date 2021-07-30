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На матче «Спартак» — «Бенфика» смогут присутствовать до 3000 человек

18:20
Болельщики &quot;Спартака&quot;. Фото ФК «Спартак»
Болельщики &amp;quot;Спартака&amp;quot;. Фото ФК «Спартак»
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На матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов «Спартак» — «Бенфика» смогут присутствовать до 3000 человек, сообщает 30 июля официальный Twitter красно-белых.

В сообщении указано, что продажа билетов начнется в понедельник и будет доступна для владельцев абонементов сезона-19/20 и сезона-20/21. К продаже будут доступны только билеты на трибуну А и В.

Матч «Спартак» — «Бенфика» состоится в Москве 4 августа. Начало в 20.00 по московскому времени.

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Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Обыграет ли «Спартак» «Бенфику» в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов?

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Материалы сюжета: «Спартак» в отборе Лиги чемпионов 2021/2022: жеребьевка, расписание и результаты матчей, новости и обзоры