На матче «Спартак» — «Бенфика» смогут присутствовать до 3000 человек
18:20
На матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов «Спартак» — «Бенфика» смогут присутствовать до 3000 человек, сообщает 30 июля официальный Twitter красно-белых.
В сообщении указано, что продажа билетов начнется в понедельник и будет доступна для владельцев абонементов сезона-19/20 и сезона-20/21. К продаже будут доступны только билеты на трибуну А и В.
Матч «Спартак» — «Бенфика» состоится в Москве 4 августа. Начало в 20.00 по московскому времени.
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Обыграет ли «Спартак» «Бенфику» в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов?
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