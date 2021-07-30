На матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов «Спартак» — «Бенфика» смогут присутствовать до 3000 человек, сообщает 30 июля официальный Twitter красно-белых.

В сообщении указано, что продажа билетов начнется в понедельник и будет доступна для владельцев абонементов сезона-19/20 и сезона-20/21. К продаже будут доступны только билеты на трибуну А и В.

Матч «Спартак» — «Бенфика» состоится в Москве 4 августа. Начало в 20.00 по московскому времени.