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Клопп — перед матчем с «Интером»: «Результат 2:0 в футболе отыгрывали чаще всего»

Клопп поделился ожиданиями от матча «Ливерпуль» — «Интер»
Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что его команде будет непросто в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Интера».

«Результат 2:0 в футболе отыгрывали чаще всего. Если к перерыву ты ведешь со счетом 2:0 и думаешь, что дело сделано, то уже находишься на неправильном пути. Результат первой игры получился лучше, чем я ожидал. Но это очень непростое противостояние, и нас ждет сложная ответная встреча.

«Интер» — отличная команда, и они точно приедут в Англию не в роли туристов. Они будут стараться атаковать и контролировать ход встречи. Посмотрим, что нам удастся с этим сделать", — цитирует пресс-служба УЕФА Клоппа.

Ответная игра «Ливерпуль» — «Интер» состоится во вторник, 8 марта, на «Энфилде». Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2033904--liverpool-vs-inter/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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