Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло на предматчевой пресс-конференции накануне встречи 2-го тура Лиги чемпионов против «Барселоны» поделился ожиданиями от игры.

«Мы все в ожидании тестирования Роналду. Ориентировочно она будет сегодня вечером. Могу сразу сказать, что Кьеллини не сыграет, Бонуччи под вопросом и мы ждем, какое решение примут врачи по де Лигту», — сказал Пирло на пресс-конференции.

«Что могу сказать о «Барселоне»? Она по-прежнему сильна. Тем более, там играет Лионель Месси. Это будет моя первая встреча против него как тренера», — заявил наставник туринского клуба.

Матч «Ювентус» — «Барселона» состоится в среду, 28 октября. Начало игры — в 23.00 (мск). Криштиану Роналду может пропустить встречу из-за коронавируса.