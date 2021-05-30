«Мы вернемся». Реакция «Ман Сити» на поражение в финале Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» отреагировал на поражение в финале Лиги чемпионов против «Челси» (0:1).

«Мы вернемся», — говорится в сообщении клуба в Twitter.

«Манчестер Сити» стал третьим дебютантом финалов Лиги чемпионов за последние три сезона. В 2020-м в финале уступил «ПСЖ», в 2019-м — «Тоттенхэм».

«Челси» с минимальным счетом победил «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов сезона-2020/21. Лондонский клуб во второй раз в истории завоевал самый престижный европейский клубный трофей.