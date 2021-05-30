Билялетдинов считает закономерной победу «Челси» в финале Лиги чемпионов

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов прокомментировал итоги финала Лиги чемпионов, в котором «Челси» обыграл «Манчестер Сити» (1:0).

«В принципе, этот финал мне понравился больше, чем прошлогодний: хорошие скорости, по качеству игра была хорошей, тактические действия были интересными, — сказал Билялетдинов ТАСС. — По игре результат абсолютно закономерен. У «Челси» был хороший план на матч, «Манчестер Сити», к сожалению, оказался слишком предсказуемым, на мой взгляд».

Для «Челси» этот трофей Лиги чемпионов стал вторым в истории. Ранее «синие» становились обладателями кубка ЛЧ в 2012 году. Тогда в финале они обыграли «Баварию» (1:1, 4-3 — по пен.).