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Билялетдинов считает закономерной победу «Челси» в финале Лиги чемпионов

01:14
29 мая. Финал Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» — «Челси» — 0:1. Фото Twitter
29 мая. Финал Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» — «Челси» — 0:1. Фото Twitter
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Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов прокомментировал итоги финала Лиги чемпионов, в котором «Челси» обыграл «Манчестер Сити» (1:0).

«В принципе, этот финал мне понравился больше, чем прошлогодний: хорошие скорости, по качеству игра была хорошей, тактические действия были интересными, — сказал Билялетдинов ТАСС. — По игре результат абсолютно закономерен. У «Челси» был хороший план на матч, «Манчестер Сити», к сожалению, оказался слишком предсказуемым, на мой взгляд».

Для «Челси» этот трофей Лиги чемпионов стал вторым в истории. Ранее «синие» становились обладателями кубка ЛЧ в 2012 году. Тогда в финале они обыграли «Баварию» (1:1, 4-3 — по пен.).

Манчестер Сити — Челси

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11509709

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Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал сезона 2020/21 «Манчестер Сити» — «Челси»: дата и время матча, новости и обзоры