Форвард «Локомотива» Федор Смолов подвел итоги матча 1-го тура Лиги чемпионов против «Зальцбурга» (2:2).

— После игры, когда ты уже знаешь результат, всегда легко говорить — могло быть лучше или могло быть хуже, — приводит слова Смолова официальный сайт клуба. — Мы довольны результатом, особенно учитывая, что играли в гостях. Это хорошее начало. У нас в составе много молодых футболистов, которым важно играть в таких матчах в Лиге чемпионов. Надеемся показать более качественный футбол в дальнейшем.