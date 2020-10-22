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«Мы довольны результатом». Смолов — о ничьей с «Зальцбургом»

01:19
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Форвард «Локомотива» Федор Смолов подвел итоги матча 1-го тура Лиги чемпионов против «Зальцбурга» (2:2).

— После игры, когда ты уже знаешь результат, всегда легко говорить — могло быть лучше или могло быть хуже, — приводит слова Смолова официальный сайт клуба. — Мы довольны результатом, особенно учитывая, что играли в гостях. Это хорошее начало. У нас в составе много молодых футболистов, которым важно играть в таких матчах в Лиге чемпионов. Надеемся показать более качественный футбол в дальнейшем.

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/22979

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1-й тур




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